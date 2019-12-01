Тюменское ГИБДД закупило для собственных нужд автомобили Mercedes-Benz Е-класса

2 автомобиля Mercedes-Benz Е-класса приобрело тюменское ГИБДД для собственных нужд.

В соцсетях тюменцы тут же принялись обсуждать целесообразность закупки автомобилей марки Mercedes-Benz для Госавтоинспекции. Стоимость одного такого автомобиля достигает 3 млн рублей. За такие деньги можно было приобрести три Toyota Сamry, пишет 72.ru.

Как отмечают пользователи, такая закупка идет вразрез с призывами государства поддерживать отечественного производителя.

«Само государство вкладывает деньги в экономику других стран, покупая у них машины и оборудование. Почему нельзя было купить десяток российских машин по цене одного Mercedes», - возмущаются тюменцы.

Нашлись и те, кто поддержал закупку таких дорогих авто. В частности, один из пользователей написал, что хотя бы раз в 10 лет необходимо менять автомобиль для кортежа. Но тут же тюменцы вспомнили, что не та давно автопарк ГИБДД Тюменской области обновлялся. Были закуплены 11 единиц Skoda Octavia, а также 5 штук УАЗ «Патриот» для сельских территорий.