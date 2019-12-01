Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава России о зарплатах медиков в регионах.

Ранее ведомство предоставило данные о том, что сейчас средняя зарплата врачей составляет 79 тыс рублей. Эти цифры критиковались уже не раз. Высказался по поводу такой статистики и Володин. Он объяснил, почему статистические и реальные доходы различаются.

Володин отметил, что во многих регионах страны врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав. Статистика же может не отражать реальные доходы, поскольку при расчете средней зарплаты учитывается зарплата главврача и его заместителя. А руководство медучреждения часто получает в разы больше, чем другие сотрудники.

«Для чистоты отношений: вы называли цифру средней зарплаты врачей 79 тысяч рублей? Это именно что средняя зарплата по стране. Здесь наши коллеги присутствуют из разных регионов: В Костромской области какая средняя зарплата у врачей? В Псковской области? У нас нет с вами таких средних зарплат. Ее нет и близко, и 70 нет, нет и 60», — так он прокомментировал выступление главы Минздрава Вероники Скворцовой на заседании Совета законодателей.

Чтобы статистика была более реальной, Володин предложил исключить из общего списка регионов Москву, Петербург, ХМАО, ЯНАО и Чукотку, а также не учитывать зарплаты руководителей медучреждений.

Володин напомнил, что по майским указам Владимира Путина зарплату врачей и медработников с высшим образованием нужно довести до 200% от средней зарплаты в конкретном регионе, а младшего персонала — до 100%. Тем не менее, пока, если говорить о конкретных людях, а не о средних показателях статистики, то такие показатели не достигнуты.