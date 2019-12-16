Из-за нового закона ЕС закрываются еще две криптовалютных компании

Из-за вышедшей директивы Евросоюза по борьбе с отмыванием денег в Европе начали массово закрывать блокчейн-проекты. Сегодня стало известно, что из рынка уходят еще две - пул майнинга криптовалюты Simplecoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin.

Постановление Европейского союза AMLD5 вступит в свою законную силу 10 января будущего года. На сайте проекта Simplecoin появилось сообщение о том, что он вынужден закрыться уже с первого числа.

«Когда директива вступит в силу, компания была бы вынуждена требовать от вас, пользователей, идентифицировать себя в целях борьбы с отмыванием денег. Мы полагаем, что майнинг должен быть доступен каждому, посему отказываемся ставить под угрозу конфиденциальность наших пользователей», − заявил соучредитель Simplecoin Кристиан Григер. Услугами этого майнинг-пула воспользовались 42 тысячи людей.

В сообщении также указывается, что в связи с закрытием они обязаны в срок до 20 декабря вывести свои средства и успеть удалить данные своего аккаунта до Нового года. С 1 января платформа, следовательно, и кошельки, будут закрыты.

Игровая платформа биткойнов Chopcoin, где Грегер также входит в число соучредителей, также объявила о закрытии на таких же условиях. В данный момент у компании 305 тысяч пользователей, сообщает «Блокчейн24».

Грегер подчеркнул, что Simplecoin и Chopcoin не финансировались венчурными фирмами и инвесторами.

Напомним, что бурю негатива новый закон ЕС, который заработает 10 января 2020 года, вызвал именно по причине того, что компании, работающие на рынке криптовалют, обязали проводить идентификацию пользователей.



