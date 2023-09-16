ЦБ заявил о дефиците долларов, евро и юаней

Банк России выявил беспрецедентное для страны явление: дефицит доллара, евро и юаня. Согласно статистике Банка России, впервые в истории внешней торговли отток превысил приток по всем основным иностранным валютам. Доходы экономики от экспорта превысили расходы (33,4 млрд долл. против 32,3млрд долл. в платежном балансе), однако положительное сальдо торгового баланса было сформировано за счет рублевых операций.

Отток иностранной валюты превысил приток на 2,8 млрд долларов, увеличив дефицит на 1,5 млрд долларов по сравнению с июнем. По мнению экспертов, в начале текущего года ситуация была лучше: чистый приток валюты от внешней торговли в январе составил 2,8 млрд долларов, в феврале — 2 млрд долларов США, в марте — 2,6 млрд долларов, в апреле — нулевое сальдо, в мае — 1,5 млрд долларов.

Ситуация изменилась с начала лета. В июле курс рубля впервые за год опустился ниже 90 долларов, а в августе превысил 100 долларов. По мнению Егора Сусина, управляющего директора ГПБ Private Banking, дефицит иностранной валюты может составить 3-4 млрд долл. в месяц. Это не покроет отток капитала.

Ожидается, что в ближайшие месяцы ситуация временно стабилизируется за счет экспортных поступлений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»