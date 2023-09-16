Bloomberg: западные аналитики спрогнозировали рост цен на дизтопливо в мире

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
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Западные аналитики прогнозируют рост цен на дизельное топливо.
Как сообщает Bloomberg, этому поспособствуют сразу несколько факторов, пишет портал «Говорит Москва». Одна из главных – высокий спрос на дизельное топливо со стороны промышленности, а также растущая потребность в нем в транспортной сфере. И это при том, что на данный момент производители не могут стабильно обеспечивать рынок дизельным топливом в достаточных объемах.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, прогнозируют, что в дальнейшем эта ситуация негативно скажется на экономике многих государств. Зимой, полагают многие аналитики, ситуация будет лишь усугубляться. В этом уверен, в том числе, глава подразделения нефтяного рынка Международного энергетического агентства Торил Босони.
«Есть риск, что нынешняя сохраняющаяся нехватка на рынке продолжится и в зимние месяцы. Нефтепереработчики не справляются», — заявил Босони.
По его мнению, решение Саудовской Аравии и России продлить до конца года ограничения на добычу нефти лишь усугубили существующие проблемы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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