Госучреждения в РФ на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

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В 2023 году затраты госучреждений на закупку лекарств существенно сократились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные исследования «Контур. Торгов».
Так, исследование показало, что затраты на закупку лекарств госучреждениями сократились на 11% за текущий год.
Возможной причиной этого сокращения называют спад пандемии коронавируса и стабилизация цен на препараты.
«Количество закупок лекарств по закону 44-ФЗ выросло на 7% при сравнении аналогичных периодов 2022 и 2023 годов. Однако сумма объявленных торгов на закупку лекарств госучреждениями уменьшилась на 11%: затраты госбюджета снизились с 747 млрд до 664 млрд рублей», — указано в исследовании.
При этом до конца текущего года заложено еще 477 млрд рублей на закупку лекарств. Если они будут освоены, то общие затраты будут на уровне 1,11 трлн рублей. Это на 8% ниже показателей 2022 года.
Исходя из данных статистики, меньше закупаются не только лекарства, но также вакцины и реагенты для клинических лабораторий. Также сократились закупки медицинской аппаратуры.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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