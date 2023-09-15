Коммунальный распил: Беда на 40 миллиардов рублей коснется каждого

Сегодня, 10:04

Image 16+
Коммунальный распил: Беда на 40 миллиардов рублей коснется каждого
Фото из открытых источников

Ежегодно до 40 млрд рублей россияне платят ни за что, поскольку вынуждены оплачивать квитанции, которые им выписывают дополнительно за оплату по счетам за коммунальные услуги.

На это обратили внимание депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Об этом рассказал и обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько в программе «Сухой остаток».

Эти средства забирают себе банки, а также ЕИРЦ. Такие поборы являются незаконными, полагают некоторые народные избранники и они намерены добиваться отмены комиссии за оплату ЖКУ.

Сейчас банки и частные организации устанавливают себе вознаграждение в 1-3% от суммы платежа. При этом многие банки частично принадлежат государству.

В Госдуме на рассмотрении лежит законопроект, который бы отменил эти поборы. Но после рассмотрения его в первом чтении, он был отложен. Публично причины того, что законопроект отложили, не сообщались. Тем не менее, ряд парламентариев пытается добиться того, чтобы его приняли в работу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

Сегодня, 08:39

Экономист Григорьев посоветовал желающим взять кредит поторопиться с его оформлением

Вчера, 16:29

Риелторы сообщили об увеличении спроса на льготную ипотеку перед повышением первого взноса

15-09-2023, 21:04

Набиуллина назвала причины ослабления рубля

15-09-2023, 18:34

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

15-09-2023, 17:39

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

15-09-2023, 13:49

Польские фермеры терпят убытки из-за украинской малины

14-09-2023, 19:14

Зарплатное неравенство в России снизилось до минимума

13-09-2023, 22:34

В США удвоился показатель уровня детской бедности

13-09-2023, 09:49

РБК: крабы стали стоить дешевле раков, но россияне их не покупают

12-09-2023, 19:34

Юрист Сергей Мрачковских: россияне избегают конфискации авто в Европе с помощью продажи

12-09-2023, 16:09

В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

12-09-2023, 11:49

В Севастополе пообещали решить проблему с нехваткой дизтоплива на АЗС до вторника

12-09-2023, 11:24

«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

11-09-2023, 08:49

Эксперты рассказали, как курс рубля повлияет на рынок загородного жилья

9-09-2023, 19:44

Турэксперт Игорь Морозов предложил туристам отправиться в Египет вместо Турции

9-09-2023, 09:24

Эксперт Беспалов сообщил, что дефицита импортных лекарств в России не ожидается

7-09-2023, 19:54

Принято решение изменить даты индексации пенсий в РФ – новые сроки

7-09-2023, 13:54

В Японии цены на подержанные машины снижаются на фоне ужесточения запрета на экспорт в Россию

6-09-2023, 16:54

Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

4-09-2023, 22:29

Возможно, Вам будет интересно

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»

Вчера, 15:54

0

В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....

Подробнее
«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

«Да есть у нас солярка! По ночам и недолго»: «Утренний юг» рассказал, когда на Кубани появляется дизтопливо

15-09-2023, 10:24

0

Ситуация с дизельным топливом в Краснодарском крае с каждым новым днем не улучшается, а становится только хуже. Об этом...

Подробнее
Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

15-09-2023, 17:39

0

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. По словам финансиста,...

Подробнее
В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС

15-09-2023, 13:49

0

В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС. Оператор сотовой связи уже сообщил...

Подробнее
Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

Уралов: Усилением атак ВСУ на Крым ознаменован переход СВО РФ на новый этап

15-09-2023, 08:59

0

Усиление атак по Крыму прокомментировал политолог Семен Уралов. В беседе с РИА Новости он отметил, что боевые действия...

Подробнее
24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

24-летнего волгоградца вернули на СВО после ампутации пальцев

Вчера, 12:14

0

Жительница Волжского Оксана Сердцева рассказала, что ее 24-летний сын Артем принял решение об участии в спецоперации на...

Подробнее

Новости партнеров