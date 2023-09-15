Коммунальный распил: Беда на 40 миллиардов рублей коснется каждого

В Евпатории найден дрон с надписью «Лорак, спасибо за борт»
В Сети появилось фото с дроном, который упал в Евпатории, и на нем красуется надпись «Ани Лорак, спасибо за борт»....Подробнее
Ежегодно до 40 млрд рублей россияне платят ни за что, поскольку вынуждены оплачивать квитанции, которые им выписывают дополнительно за оплату по счетам за коммунальные услуги.
На это обратили внимание депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Об этом рассказал и обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько в программе «Сухой остаток».
Эти средства забирают себе банки, а также ЕИРЦ. Такие поборы являются незаконными, полагают некоторые народные избранники и они намерены добиваться отмены комиссии за оплату ЖКУ.
Сейчас банки и частные организации устанавливают себе вознаграждение в 1-3% от суммы платежа. При этом многие банки частично принадлежат государству.
В Госдуме на рассмотрении лежит законопроект, который бы отменил эти поборы. Но после рассмотрения его в первом чтении, он был отложен. Публично причины того, что законопроект отложили, не сообщались. Тем не менее, ряд парламентариев пытается добиться того, чтобы его приняли в работу.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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