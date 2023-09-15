Экономист Остапкович заявил, что Россия не вышла из кризиса 2008 года

В России все еще сохраняется негативное влияние кризиса 2008 года, уверен директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

В беседе с URA.RU он завил, что, по сути, российская экономика так и не вышла из этого кризиса. По его словам, чтобы сейчас хоть как-то улучшить ситуацию, необходимо вводить продуктовые карточки.

Продуктовые карточки, полагает Остапкович, необходимы, чтобы помочь бедному населению страны, поскольку доходы людей с каждым годом снижаются, особенно если говорить о мало защищенных слоях населения.

«В сентябре мы сегодня встречаем 15-летие кризиса. В 2009 году у нас ВВП упал на 7,8% вместо роста предыдущей пять с лишним лет. За счет роста экономики росла прибыль. Прибыль шла на инновации и фонд оплаты труда, и доходы на этом росли. Кризис выбил экономику страны. Начиная с 2009 года до 2022 среднегодовой темп роста у нас 1,3-1,4. С 2014 года начали падать доходы. Сейчас, в 2023 году, объем доходов снизился примерно на 6-7% по отношению к тому периоду. Зарплатный фонд сейчас не выходил из кризиса, а зарплату платят из прибыли. Если она растет, значит растет и экономика», — сказал Остапкович.

Со слов эксперта, реальные доходы населения далеки от тех, которые были до 2008 года. Хотя зарплаты и увеличиваются, но в реальном выражении они все еще ниже тех, которые получили граждане до кризиса 2008 года.

К тому же, отметил Остапкович, сейчас существенно выросла закридетованность банков, поскольку темпы роста инфляции выше роста реальных располагаемых доходов.

Продуктовые сертификаты, по его словам, которые, по сути, являются теми же карточками, которые вводились в СССР в ВОВ, помогут поддержать беднеющее население России.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»