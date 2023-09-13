Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Сегодня, 17:39

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Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями
Фото из открытых источников

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте. 

По словам финансиста, сейчас хранить средства в виде денежных купюр нельзя, так как в нынешней ситуации деньги не приносят никакого дохода. Греф обращает внимание на то, что в условиях повышенной инфляции и различных рисков это может сыграть злую шутку с держателем средств. Глава Сбербанка отмечает, что для защиты денег лучше их вкладывать в акции и облигации. Уже сегодня можно переводить средства в такой вид, и тогда деньги начнут приносить дополнительный доход, который защитит от инфляции. 

Греф добавил, что акции Сбербанка росли в течение последнего времени. С начала года они стали дороже на 85 %. Греф посоветовал россиянам разделять деньги на разные акции, что поможет снизить риск потери дохода. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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