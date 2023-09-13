Уже с сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил россиян с денежными сбережениями

Руководитель Сбербанка Герман Греф предупредил всех, кто хранит свои сбережения в твердой валюте.

По словам финансиста, сейчас хранить средства в виде денежных купюр нельзя, так как в нынешней ситуации деньги не приносят никакого дохода. Греф обращает внимание на то, что в условиях повышенной инфляции и различных рисков это может сыграть злую шутку с держателем средств. Глава Сбербанка отмечает, что для защиты денег лучше их вкладывать в акции и облигации. Уже сегодня можно переводить средства в такой вид, и тогда деньги начнут приносить дополнительный доход, который защитит от инфляции.

Греф добавил, что акции Сбербанка росли в течение последнего времени. С начала года они стали дороже на 85 %. Греф посоветовал россиянам разделять деньги на разные акции, что поможет снизить риск потери дохода.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»