В Екатеринбурге местные жители возмущены по поводу повышения тарифов на услуги МТС.

Оператор сотовой связи уже сообщил о том, что тарифы вырастут с 28 сентября. Е1.RU пишет о том, что часть людей оповестили о подорожании, а для части обещали увеличить пакет интернета, при этом, разумеется, вырастет и стоимость услуг. Абонентам сообщили, что тарифы поднимут на 35 рублей без учета подключенных операций.

У некоторых абонентов повышение составит 20 рублей. При этом абоненту сообщили, что ему увеличат пакет интернета, хотя ему это ни к чему, поскольку у него подключен безлимит.

Комментируя решение оператора, в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы сообщили, что оператору связи будет направлен запрос на предмет причины и обстоятельств повышения тарифов. Если будут выявлены нарушения, то ФАС предпримет необходимые меры.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»