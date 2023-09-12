Польские фермеры терпят убытки из-за украинской малины

Сегодня, 19:14

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Польские фермеры терпят убытки из-за украинской малины
Фото из открытых источников

Польские фермеры терпят убытки из-за наплыва на рынки Польши дешевых украинских ягод. Польские производители вынуждены продавать малину по себестоимости или даже ниже, что ставит под угрозу их бизнес. 

На варшавский рынок фермер Кшиштоф приехал из Люблинского воеводства. Он продает ягоду по 40 злотых (890 руб.) за килограмм. Мужчина был вынужден ехать на столичный рынок и лично торговать из-за слишком низких оптовых цен. В нынешнем году оптовые цены оказались значительно ниже ожиданий. Фермер сомневается, что окупит затраты на производство малины. 

Другой фермер Адам из Варшавы пояснил, что низкие цены связаны с наплывом ягоды из Украины. Оптовики скупают украинскую малину по цене 20 гривен за килограмм, заметил Адам. А в Украине ягода может стоить всего 15 гривен за килограмм — из-за низкого качества ягоды. Фермер отмечает, что для украинской ягоды польский рынок оказывается выгодным, а для польского производителя оптовые цены являются слишком заниженными. 

Фермеры считают, что необходимо защитить внутренний рынок от демпинговых цен на украинскую продукцию. Они полагают, что нужен запрет на ввоз украинской малины или необходимо ввести ограничения импорта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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