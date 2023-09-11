В США удвоился показатель уровня детской бедности

Сегодня, 09:49

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В США удвоился показатель уровня детской бедности
Фото из открытых источников

В США удвоился показатель детской бедности. Второй год подряд число граждан, которые проживают за чертой бедности, не отличаются от данных прошлого года. Но показатель бедности в прошлом составил 12,4%, что на 4,6% выше, чем годом ранее. Такие данные приводит Бюро переписи населения (Census).

Эти изменения объясняют тем, что были отменены пособия на детей, введенные в период пандемии. Это привело к изменению показателя вдвое. Официальный уровень бедности в минувшем году почти не изменился по сравнению с предыдущим годом. Он составил 11,5%, 37,9 миллиона человек живут в условиях бедности. Уровень бедности в 2022-м в США был установлен в размере $29678 для семьи из четырех человек.

По данным «Financial Times», впервые США применили практику выплат пособий на детей в 2021 году. Семьям ежемесячно выплачивали до $300 на каждого ребенка младше шести лет и до $250 на тех, кто не достиг совершеннолетия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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