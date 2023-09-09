РБК: крабы стали стоить дешевле раков, но россияне их не покупают

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В России подешевели крабы, о чем сообщил президент группы «Антей» Иван Михнов. По его словам, стоимость крабов-стригунов теперь сопоставима с ценами на раки.
Выступая на сессии Восточного экономического форума, Михнов заявил: «Сегодня краба-стригуна продаем примерно за 500-600 рублей в стране — это дешевле, чем стоят раки. И никто не берет».
Михнов считает, что в стране нет культуры потребления краба, так как большая часть этой продукции уходила на экспорт. Сейчас в России сложилась идеальная ситуация, при которой потребители могли бы есть дешевого краба хорошего качества, заявил Михнов.
До прошлого года США были одним из основных покупателей крабов у российских производителей. Из-за санкций экспорт продукции, попадавшей на американский рынок, был остановлен. Если раньше при вылове краба в 95-96 тысяч тонн на экспорт уходили около 75 тысяч, то в минувшем году за границу отправили только 59 тысяч.
Компании, занимающиеся добычей крабов в России, после введения санкций оказались в сложной ситуации из-за изношенной инфраструктуры, которая препятствует экспорту в Китай.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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