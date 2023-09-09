Юрист Сергей Мрачковских: россияне избегают конфискации авто в Европе с помощью продажи

Сегодня, 16:09

Image 16+
Юрист Сергей Мрачковских: россияне избегают конфискации авто в Европе с помощью продажи
Фото из открытых источников

О том, как избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу с помощью договора купли-продажи рассказал таможенный юрист Сергей Мрачковских.

Он в беседе с KP.RU отметил, что россияне нашли способ, который позволяет ввозить автомобили из ЕС. Для этого  необходимо заключить в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза. В таком случае автомобиль не попадет под запрет, а гражданин РФ сможет ездить на автомобиле по договоренности. По словам эксперта, в этом способе «все чисто».

Мрачковских отметил, что такую машину можно оставлять на стоянках наземных пунктов пропуска, но все же он не рекомендовал так делать.

Отметим, после того как РФ начала «военную спецоперацию», в отношении ее граждан, а не только юрлиц, ввели множество санкционных ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

Сегодня, 11:49

В Севастополе пообещали решить проблему с нехваткой дизтоплива на АЗС до вторника

Сегодня, 11:24

«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

Вчера, 08:49

Эксперты рассказали, как курс рубля повлияет на рынок загородного жилья

9-09-2023, 19:44

Турэксперт Игорь Морозов предложил туристам отправиться в Египет вместо Турции

9-09-2023, 09:24

Эксперт Беспалов сообщил, что дефицита импортных лекарств в России не ожидается

7-09-2023, 19:54

Принято решение изменить даты индексации пенсий в РФ – новые сроки

7-09-2023, 13:54

В Японии цены на подержанные машины снижаются на фоне ужесточения запрета на экспорт в Россию

6-09-2023, 16:54

Крона Дании окрепла благодаря побочному эффекту лекарства от диабета

4-09-2023, 22:29

Стали известны города России с самым подорожавшим вторичным жильем

2-09-2023, 21:39

Набиуллина заявила, что приток наличной валюты в банки России превышает спрос на нее

2-09-2023, 15:49

Эксперты рассказали, что летом две трети туристов РФ провели отпуск на море

2-09-2023, 10:49

Рейтинговое агентство Scope Ratings: госдолг Китая превысит ВВП к 2027 году

1-09-2023, 21:54

Экономист РФ Беляев посоветовал инвестировать, чтобы уберечься от инфляции

31-08-2023, 12:34

Далио: огромный долг и инфляция меняют жизнь целого поколения

30-08-2023, 14:54

В РФ на 10-15% вырастут цены на шаурму из-за подорожания мяса

29-08-2023, 14:19

WSJ: криптобиржа Binance может уйти из РФ

29-08-2023, 09:04

Турэксперт Альянса Мкртчян: Отмена «все включено» в Турции — это ложная информация

29-08-2023, 08:34

Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

28-08-2023, 14:09

FT: засуха и плохая политика приведут к глобальному дефициту воды в Европе

28-08-2023, 10:44

Возможно, Вам будет интересно

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО

10-09-2023, 10:24

0

Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...

Подробнее
«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

«Русские поедут голыми»: Дмитрий Медведев придумал страшную месть европейцам

Вчера, 19:09

0

Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...

Подробнее
Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Число пленных и пропавших без вести в зоне СВО РФ жителей Прикамья за месяц выросло

Вчера, 10:54

0

Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...

Подробнее
BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

BI: нестандартные минные поля ВС РФ стали проблемой для ВС Украины

10-09-2023, 15:14

0

Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...

Подробнее
Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Марков: Россия однозначно проиграет НАТО в обычной сухопутной войне без ядерного оружия

Вчера, 08:04

0

Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....

Подробнее
Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Журавлев усомнился в успехах ВСУ по захвату «вышек Бойко» в Черном море

Вчера, 15:34

0

Депутат Госдумы Алексей Журавлев отреагировал на официальное заявление военной разведки Украины о том, что Украина...

Подробнее

Новости партнеров