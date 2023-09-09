Юрист Сергей Мрачковских: россияне избегают конфискации авто в Европе с помощью продажи

О том, как избежать конфискации автомобиля при въезде в Европу с помощью договора купли-продажи рассказал таможенный юрист Сергей Мрачковских.

Он в беседе с KP.RU отметил, что россияне нашли способ, который позволяет ввозить автомобили из ЕС. Для этого необходимо заключить в России договор купли-продажи автомобиля с гражданином Евросоюза. В таком случае автомобиль не попадет под запрет, а гражданин РФ сможет ездить на автомобиле по договоренности. По словам эксперта, в этом способе «все чисто».

Мрачковских отметил, что такую машину можно оставлять на стоянках наземных пунктов пропуска, но все же он не рекомендовал так делать.

Отметим, после того как РФ начала «военную спецоперацию», в отношении ее граждан, а не только юрлиц, ввели множество санкционных ограничений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»