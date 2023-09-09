В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

Алтайский экстрасенс рассказала, когда и чем для РФ закончится СВО
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Проблемы с нехваткой дизельного топлива и другого горючего в России связаны с созданием их искусственного дефицита. С таким объяснением на ВЭФ выступил министр энергетики страны Николай Шульгинов, передает агентство РИА Новости.
Судя по его объяснению, дефицит спровоцированный намеренным закрытием автозаправочных станций. Глава Минэнерго заверил, что власти намерены в дальнейшем отслеживать новые случаи подобного вредительства и пресекать их. Что касается проблем с логистикой, которые ранее некоторыми специалистами указывались как ключевые факторы возникшего дефицита, то они отсутствуют, подчеркнул Шульгинов.
Министр также уверяет, что производство топлива в РФ на текущий момент способно полностью покрыть внутренние потребности страны, так что беспокоиться на этот счет не стоит.
Глава Минэнерго пообещал, что власти разберутся с искусственным дефицитом топливом — сейчас предпринимается все необходимое для того, чтобы ситуация стабилизировалась.
Стоит напомнить, что в августе в ведомстве проблемы с топливом объясняли загруженностью железной дороги в туристический сезон. Однако, он уже практически закончился, но проблема все еще не решилась, подчеркивает Rosng.ru.
Может ли дело быть в загруженности РЖД из-за СВО на Украине, не сообщалось.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Алтайская ясновидящая Галина Янко рассказала, как и когда может закончиться «военная спецоперация» РФ на территории...Подробнее
Медведев пригрозил Западу очередной страшной местью. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец». На днях в...Подробнее
Уполномоченный по правам человека в Перми и Пермского края Игорь Сапко рассказал о том, что за месяц существенно...Подробнее
Минные поля, расставленные ВС РФ, с самого начала украинского контрнаступления были главной проблемой для украинских...Подробнее
Россия проиграет НАТО в обычной сухопутной войне, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков....Подробнее
Бригадный генерал Вооруженных сил Германии Кристиан Фрейдинг заявил о том, что конфликт РФ и Украины может затянуться...Подробнее