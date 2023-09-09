В Минэнерго России сочли дефицит топлива искусственным

Проблемы с нехваткой дизельного топлива и другого горючего в России связаны с созданием их искусственного дефицита. С таким объяснением на ВЭФ выступил министр энергетики страны Николай Шульгинов, передает агентство РИА Новости.

Судя по его объяснению, дефицит спровоцированный намеренным закрытием автозаправочных станций. Глава Минэнерго заверил, что власти намерены в дальнейшем отслеживать новые случаи подобного вредительства и пресекать их. Что касается проблем с логистикой, которые ранее некоторыми специалистами указывались как ключевые факторы возникшего дефицита, то они отсутствуют, подчеркнул Шульгинов.

Министр также уверяет, что производство топлива в РФ на текущий момент способно полностью покрыть внутренние потребности страны, так что беспокоиться на этот счет не стоит.

Глава Минэнерго пообещал, что власти разберутся с искусственным дефицитом топливом — сейчас предпринимается все необходимое для того, чтобы ситуация стабилизировалась.

Стоит напомнить, что в августе в ведомстве проблемы с топливом объясняли загруженностью железной дороги в туристический сезон. Однако, он уже практически закончился, но проблема все еще не решилась, подчеркивает Rosng.ru .

Может ли дело быть в загруженности РЖД из-за СВО на Украине, не сообщалось.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»