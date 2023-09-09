В Севастополе пообещали решить проблему с нехваткой дизтоплива на АЗС до вторника

Власти Севастополя пообещали гражданам решить проблему с дефицитом дизтоплива на автозаправках города до середины вторника. Выступая на заседании правительства, губернатор города Михаил Развожаев заявил, что сейчас это главный вопрос.

Синхронность поставок бензина обеспечить удалось, заверил он, а вот с дизелем все не так просто, поэтому в Севастополе несколько суток подряд наблюдается ажиотаж.

«Мы ожидали, что бензовозы придут в город вечером в субботу, но они смогли прийти только сейчас и выгрузили в Севастополе 30 тысяч литров дизтоплива. На данный момент оно есть на некоторых заправках за наличные и по банковским картам», — приводит объяснение губернатора «Агентство нефтегазовой информации» .

Развожаев также пояснил, что рост цен на заправках обусловлен вполне объективными издержками. Но некоторые АЗС пользуются моментом и выставляют цены гораздо выше средних.

Губернатор Севастополя добавил, что уже есть договоренности с прокуратурой начать разбирательство с заправками, к ценообразованию которых имеются вопросы.

Добавим, что дефицит дизтоплива наблюдается на многих заправках в центральных районах РФ, а также в Татарстане и некоторых других республиках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»