«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

Продукты в России продолжают прибавлять в цене. Новости о подорожании той или иной группы продовольственных товаров становятся практически обыденными. Вот и сегодня стало известно о том, что за пиво и безалкогольные напитки россиянам придется платить больше.

Группа «Арнест», выкупившая заводы алюминиевой банки у американской «Ball» в России, проинформировала о планах повысить цены на свою продукцию. Соответственно, ее покупатели (а это производители пива и безалкогольных напитков) из-за возросших расходов, в свою очередь, будут вынуждены увеличить стоимость своих товаров.

«Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в РФ «Арнест Упаковочные Решения» уже уведомил клиентов о повышении цен на свою продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — сообщают журналисты газеты «Коммерсант», которые имели возможность ознакомиться с разосланным компанией уведомлением.

В документе также делается акцент на том, что подорожани, в том числе, обусловлено и затратами на локализацию IT-инфраструктуры, ростом курса доллара и повышением цен на оборудование.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»