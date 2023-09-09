«Коммерсант»: в России подорожают пиво и безалкогольные напитки

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Продукты в России продолжают прибавлять в цене. Новости о подорожании той или иной группы продовольственных товаров становятся практически обыденными. Вот и сегодня стало известно о том, что за пиво и безалкогольные напитки россиянам придется платить больше.
Группа «Арнест», выкупившая заводы алюминиевой банки у американской «Ball» в России, проинформировала о планах повысить цены на свою продукцию. Соответственно, ее покупатели (а это производители пива и безалкогольных напитков) из-за возросших расходов, в свою очередь, будут вынуждены увеличить стоимость своих товаров.
«Производитель алюминиевых банок для пива и безалкогольных напитков в РФ «Арнест Упаковочные Решения» уже уведомил клиентов о повышении цен на свою продукцию с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года», — сообщают журналисты газеты «Коммерсант», которые имели возможность ознакомиться с разосланным компанией уведомлением.
В документе также делается акцент на том, что подорожани, в том числе, обусловлено и затратами на локализацию IT-инфраструктуры, ростом курса доллара и повышением цен на оборудование.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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