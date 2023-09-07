Турэксперт Игорь Морозов предложил туристам отправиться в Египет вместо Турции

Сегодня, 09:24

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Турэксперт Игорь Морозов предложил туристам отправиться в Египет вместо Турции
Фото из открытых источников

Путешественник Игорь Морозов рассказал о том, что сейчас лучше отправляться на отдых не в Турцию, а в Египет.

В интервью РИАМО он отметил, что египетские и турецкие курорты схожи по комфорту и стоимости. Поэтому кому по каким-либо причинам не хочется в Турцию, но есть желание получить сервис сопоставимого уровня, можно отправиться в Египет.

«В целом у нас из доступных ближайших стран, хотя бы похожих на Турцию-заменитель, — это только Египет. Там такие же большие отели с соответствующим набором услуг. Условные Арабские эмираты по стоимости, конечно, не будут заменителем Турции. В принципе больше прямо мы никуда не летаем», — отметил Морозов.

По его словам, хотя Египет летом дороже Турции из-за стоимости перелета, в межсезонье там можно отдохнуть дешево. Но при этом не стоит выбирать бюджетные отели, так как в Египте в таких отелях зачастую питание и услуги очень плохого качества.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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