Принято решение изменить даты индексации пенсий в РФ – новые сроки

«Нет пальца на ноге»: самарский разведчик пропал без вести на СВО РФ
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В России решили сменить сроки индексации пенсии.
Министерство труда и социальной защиты уже разработало соответствующие законодательные нормы, пишет РБК. В соответствии с обновленным проектом бюджета Социального фонда РФ (СФР) на следующие три года в планах заменить ежегодный перерасчет пенсий в январе на двойную индексацию.
Фактически, это возврат к системе, когда пенсии индексировались в феврале и апреле.
В 2025 году запланированы индексации по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца 1 февраля и 1 апреля. Индексации будут проводится на уровне 4% и 3,8% соответственно. В 2026 году в эти же сроки индексируют пенсии на 4% и 2,8%.
Также уже известно, что в октябре текущего года повысят оклады сотрудникам силовых ведомств и военнослужащим-контрактникам. Повышение составит около 10,5%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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