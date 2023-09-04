Принято решение изменить даты индексации пенсий в РФ – новые сроки

Сегодня, 13:54

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Принято решение изменить даты индексации пенсий в РФ – новые сроки
Фото из открытых источников

В России решили сменить сроки индексации пенсии.

Министерство труда и социальной защиты уже разработало соответствующие законодательные нормы, пишет РБК. В соответствии с обновленным проектом бюджета Социального фонда РФ (СФР) на следующие три года в планах заменить ежегодный перерасчет пенсий в январе на двойную индексацию.

Фактически, это возврат к системе, когда пенсии индексировались в феврале и апреле.

В 2025 году запланированы индексации по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца 1 февраля и 1 апреля. Индексации будут проводится на уровне 4% и 3,8% соответственно. В 2026 году в эти же сроки индексируют пенсии на 4% и 2,8%.

Также уже известно, что в октябре текущего года повысят оклады сотрудникам силовых ведомств и военнослужащим-контрактникам. Повышение составит около 10,5%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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