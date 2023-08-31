Набиуллина заявила, что приток наличной валюты в банки России превышает спрос на нее

Сегодня, 15:49

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Набиуллина заявила, что приток наличной валюты в банки России превышает спрос на нее
Фото из открытых источников

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что в РФ приток валюты в банки превышает спрос на нее. Об этом она сказала на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра». Сообщает Business FM.

Чтобы убедиться в достоверности заявлений Набиуллиной, корреспонденты обзвонили несколько московских обменников. И все же в пятом из тех обменных пунктов, куда позвонили журналисты, было менее 1 тыс. долларов и менее 1,8 тыс. евро. Еще в одном обменном пункте продавали не более 5 тыс. евро на руки.

Комментируя эту ситуацию, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что курс рубля действительно указывает на приток валюты на внутренний рынок, пишет Газета.ру.

Отметим, в августе курс доллара поднимался выше 100 рублей. Но даже это кратковременное повышение, отмечают эксперты, повысило уровень инфляции в РФ и россияне уже ощутили рост цен на многие товары и услуги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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