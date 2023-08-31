Эксперты рассказали, что летом две трети туристов РФ провели отпуск на море

Две трети российских туристов провели отпуск на море, при этом выросло число тех, кто отдыхал на российских курортах, а не за границей.

Об этом рассказывает туроператор «Алеан», передает РИА Новости.

Путевки активно приобретались на курорты Черного, Балтийского и Каспийского морей. Спрос на размещение в Сочи вырос за год на 5%, а на отдых в Анапе – на 26%. Наибольшим спросом пользовались те гостиницы, которые предлагали отдых по системе «все включено».

25% бронирования пришлось на Минводы, Белокуриху, а также санатории Подмосковья и Белоруссии. В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы 8% туристов. Такой вариант отдыха на несколько дней предлагают своим сотрудникам крупные корпорации.

Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5% и 0,5% клиентов соответственно. Этот формат популярен среди тех, кто ездит в Казань, Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»