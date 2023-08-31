Эксперты рассказали, что летом две трети туристов РФ провели отпуск на море

Сегодня, 10:49

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Эксперты рассказали, что летом две трети туристов РФ провели отпуск на море
Фото из открытых источников

Две трети российских туристов провели отпуск на море, при этом выросло число тех, кто отдыхал на российских курортах, а не за границей.

Об этом рассказывает туроператор «Алеан», передает РИА Новости.

Путевки активно приобретались на курорты Черного, Балтийского и Каспийского морей. Спрос на размещение в Сочи вырос за год на 5%, а на отдых в Анапе – на 26%. Наибольшим спросом пользовались те гостиницы, которые предлагали отдых по системе «все включено».

25% бронирования пришлось на Минводы, Белокуриху, а также санатории Подмосковья и Белоруссии. В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы 8% туристов. Такой вариант отдыха на несколько дней предлагают своим сотрудникам крупные корпорации.

Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5% и 0,5%  клиентов соответственно. Этот формат популярен среди тех, кто ездит в Казань, Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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