Эксперты рассказали, что летом две трети туристов РФ провели отпуск на море

«Известия»: Жизнь россиян изменится с 1 сентября 2023
О том, какие изменения ждут россиян с 1 сентября, рассказали в издании «Известия». Так, с этой даты в медицинских...Подробнее
Две трети российских туристов провели отпуск на море, при этом выросло число тех, кто отдыхал на российских курортах, а не за границей.
Об этом рассказывает туроператор «Алеан», передает РИА Новости.
Путевки активно приобретались на курорты Черного, Балтийского и Каспийского морей. Спрос на размещение в Сочи вырос за год на 5%, а на отдых в Анапе – на 26%. Наибольшим спросом пользовались те гостиницы, которые предлагали отдых по системе «все включено».
25% бронирования пришлось на Минводы, Белокуриху, а также санатории Подмосковья и Белоруссии. В загородных гостиницах своего или соседнего региона провели каникулы 8% туристов. Такой вариант отдыха на несколько дней предлагают своим сотрудникам крупные корпорации.
Экскурсионные и активные программы привлекли 2,5% и 0,5% клиентов соответственно. Этот формат популярен среди тех, кто ездит в Казань, Карелию, на Алтай, Байкал и Урал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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