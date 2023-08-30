Рейтинговое агентство Scope Ratings: госдолг Китая превысит ВВП к 2027 году

Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings отмечает, что к 2027 году госдолг Китая превысит 100% ВВП. В мае этого года агентство снизило кредитный рейтинг Китая с A+ до A.

Как сообщает Scope Ratings, прогнозы роста экономики страны ухудшаются и оказывают давление на финансовый сектор, а темпы реформ замедляются. В докладе агентства подчеркивается, что госдолг КНР начал расти уже давно. Так, в 2010 году он составлял 34% от ВВП, а к 2019 увеличился до 60%. В период пандемии госдолг Поднебесной достиг 77% от ВВП из-за мер финансового стимулирования. Агентство полагает, что через несколько лет этот показатель вырастет до 100% от уровня ВВП.

Аналитики считают, что нынешняя экономическая модель Китая в сочетании с жесткой денежно-кредитной политикой позволяет экономике страны избегать более пессимистических сценариев. По данным Score Ratings, в перспективе экономика Китая может пострадать от демографического кризиса. К 2022 году численность населения сократится на 850 тыс. человек, что станет первым снижением с 1961 года.

По мнению экспертов, план Пекина по удвоению экономики при темпах роста 4,8% в год может быть сорван. По прогнозам рейтингового агентства, более вероятным сценарием является рост на уровне 4% или ниже.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»