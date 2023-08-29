Экономист РФ Беляев посоветовал инвестировать, чтобы уберечься от инфляции

Сегодня, 12:34

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Экономист РФ Беляев посоветовал инвестировать, чтобы уберечься от инфляции
Фото из открытых источников

Экономист рассказал о способах, что помогут пережить инфляцию. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

На фоне нестабильного курса рубля более 40% россиян считает рост цен в июне и июле очень высоким. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, уберечь свои сбережения от инфляции можно лишь двумя способами. Один из них — это покупка дорогостоящих товаров, например, бытовой техники, пока не было подорожания на них. В то же время Беляев подчеркивает, что эта вещь должна быть необходимой именно в настоящее время, а не в будущем. Иначе это не практично.

«Впрок покупать ни в коем случае нельзя. Это непродуктивно, потому что любая вещь (и автомобиль, и ювелирные изделия), если куплена и вынесена за пределы магазина, уже стоит на 10% дешевле. А вот купить что-то, что вы уже давно собирались приобрести, пока это еще не подорожало, надо», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что для покупки можно взять небольшой кредит. Но при этом крайне желательно иметь индексируемую зарплату.

Также есть вариант вместо покупки положить сбережения на депозит в банк — это наиболее простой финансовый инструмент. Пусть он не покроет все убытки от инфляции, но зато сможет частично компенсировать обесценивание денег.

Еще одним успешным финансовым инструментов является покупка надежной иностранной валюты страны с устойчивой экономикой.

Экономист Беляев объяснил, что есть еще ряд финансовых инструментов, однако они имеют повышенные риски. В то же время могут полностью покрыть уровень инфляции и принести доход. Речь идет об операциях на фондовом рынке — от прямой покупки акций с помощью брокера до работы с индивидуальными инвестиционными счетами. Сюда же можно отнести облигации федерального займа и паевые инвестиционные фонды, работающие с ценными бумагами.

«Активная купля-продажа акций, ежедневная игра на повышении и понижении курса требует уже дополнительной квалификации. Если вы ею обладаете, вы тут можете, конечно, приобрести какую-то выгоду», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что иметь дело с валютным рынком Forex, финансовыми пирамидами и криптовалютой категорически не стоит.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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