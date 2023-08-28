Далио: огромный долг и инфляция меняют жизнь целого поколения

Рэй Далио, основатель и бывший управляющий хедж-фонда Bridgewater, в беседе с журналистами издания «Forbes» заявил, что США находятся в начале долгового кризиса большого цикла. Каждые 7-10 лет мир сотрясают волны небольших экономических кризисов. Чтобы выйти из кризиса, правительства могут увеличить расходы, а банки — снизить процентные ставки.

Государственный долг увеличивается, но последствия кризиса сводятся к минимуму. После выхода из кризиса экономика снова растет. Далио отметил, что государственный долг увеличивается с каждым таким циклом и для возвращения к прежнему уровню должен быть погашен. Однако, в США этого уже давно не происходит. Объем государственного долга растет настолько быстро, что в конечном итоге инвестировать может оказаться некому. Заявление Рэя Далио о начале большого циклического долгового кризиса вызвало серьезные опасения у инвесторов во всем мире.

Российские инвесторы должны быть готовы к возможным негативным последствиям и предпринимать меры по защите своих инвестиций. Диверсификация портфеля и готовность к переменам — ключевые элементы успешного выхода из кризиса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»