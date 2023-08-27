В РФ на 10-15% вырастут цены на шаурму из-за подорожания мяса

В России ожидается повышение цены на такой популярный фастфуд, как шаурма. Причина — подорожал один из основных ингредиентов — мясо. Представители бизнеса, которые зарабатывают на производстве и продаже шаурмы, рассказали известиям, что уже в сентябре цены подскочат в пределах 10–15%.

«Курица за последние пять месяцев выросла в цене на 50%, — жалуется Анастасия Филиппова, основатель сети «Шоу’рма». — Если в марте мы ее покупали по 220 рублей за килограмм, то уже с августа приходится платить 330 рублей».

Она добавила, что в некоторых регионах, где работают партнеры сети, цены выросли еще больше — до 390 рублей за килограмм. Поэтому принято решение повысить цены на готовую продукцию исключительно для того, чтобы компенсировать подорожание мясной продукции.

В «Мосшаурме» сообщили, что подорожание уже идет. Окончательно вопрос по цене будет решен после новых поставок мяса. Также будет учитываться цена других ингредиентов блюда.

Стоит отметить, что повышение цен на шаурму, которое ожидается, не первое в 2023-м. С начала года популярный фастфуд уже успел прибавить к цене 25%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»