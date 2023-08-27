WSJ: криптобиржа Binance может уйти из РФ

Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Окончательно покинуть российский рынок может крупнейшая криптовалютная биржа Binance. Об этом сообщает газета «Wall Street Journal» со ссылкой на представителя Binance, пишет Газета.ру. В Binance изучают различные сценарии.
«Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход», — сказал представитель криптобиржи.
По его словам, на данный момент компания запретила российским пользователям обменивать токены на любую валюту, кроме рублей.
Отметим, с 26 августа Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Клиенты подтверждают эту информацию.
Стоит отметить, что в отношении Binance проводит расследование Минюст США. Оно касалось того, могла ли криптобиржа использоваться гражданами РФ для обхода санкций. В расследовании задействованы эксперты отдела национальной безопасности Минюста США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его...Подробнее
Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...Подробнее
С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...Подробнее
Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...Подробнее