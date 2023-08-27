WSJ: криптобиржа Binance может уйти из РФ

Сегодня, 09:04

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WSJ: криптобиржа Binance может уйти из РФ
Фото из открытых источников

Окончательно покинуть российский рынок может крупнейшая криптовалютная биржа Binance. Об этом сообщает газета «Wall Street Journal» со ссылкой на представителя Binance, пишет Газета.ру. В Binance изучают различные сценарии.

«Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход», — сказал представитель криптобиржи.

По его словам, на данный момент компания запретила российским пользователям обменивать токены на любую валюту, кроме рублей.

Отметим, с 26 августа Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Клиенты подтверждают эту информацию.

Стоит отметить, что в отношении Binance проводит расследование Минюст США. Оно касалось того, могла ли криптобиржа использоваться гражданами РФ для обхода санкций. В расследовании задействованы эксперты отдела национальной безопасности Минюста США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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