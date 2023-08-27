WSJ: криптобиржа Binance может уйти из РФ

Окончательно покинуть российский рынок может крупнейшая криптовалютная биржа Binance. Об этом сообщает газета «Wall Street Journal» со ссылкой на представителя Binance, пишет Газета.ру. В Binance изучают различные сценарии.

«Рассматриваются все варианты, в том числе полный выход», — сказал представитель криптобиржи.

По его словам, на данный момент компания запретила российским пользователям обменивать токены на любую валюту, кроме рублей.

Отметим, с 26 августа Binance ограничила россиянам P2P-операции по всем валютам, кроме рубля. Ограничения касаются клиентов, прошедших верификацию «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC) России. Клиенты подтверждают эту информацию.

Стоит отметить, что в отношении Binance проводит расследование Минюст США. Оно касалось того, могла ли криптобиржа использоваться гражданами РФ для обхода санкций. В расследовании задействованы эксперты отдела национальной безопасности Минюста США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»