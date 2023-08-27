Турэксперт Альянса Мкртчян: Отмена «все включено» в Турции — это ложная информация

Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян высказался о возможности отмены в Турции системы «все включено».

В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, система «все включено» пользуется популярностью и привлекает туристов в Турцию.

«Это фейковый вброс. Эта система привлекает людей, она развита в мире и очень популярна у туристов», — сказал Мкртчян.

Он отметил, что даже если некоторые отменят только алкоголь в системе «все включено», то это тоже спровоцирует отток туристов именно в эти отели. Поэтому на такой шаг, уверен Мкртчян, турецкие отельеры не пойдут.

Поэтому он не сомневается, что система «все включено» будет в Турции развиваться и дальше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»