Боец ЧВК «Вагнер» Бибер, которого Пригожин оставил в Артемовске, погиб
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян высказался о возможности отмены в Турции системы «все включено».
В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, система «все включено» пользуется популярностью и привлекает туристов в Турцию.
«Это фейковый вброс. Эта система привлекает людей, она развита в мире и очень популярна у туристов», — сказал Мкртчян.
Он отметил, что даже если некоторые отменят только алкоголь в системе «все включено», то это тоже спровоцирует отток туристов именно в эти отели. Поэтому на такой шаг, уверен Мкртчян, турецкие отельеры не пойдут.
Поэтому он не сомневается, что система «все включено» будет в Турции развиваться и дальше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его...Подробнее
Миллионы ввезенных в Россию мигрантов — «гремучая смесь», которая может взорваться в любой момент. Об этом на сайте...Подробнее
С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции...Подробнее
Противник продолжает «рельсовую спецоперацию» в глубоком тылу России. Об еще одном инциденте, случившемся за несколько...Подробнее
В Новосибирске массово увольняются сотрудники скорой помощи. Как рассказали врачи, которые еще продолжают работать, уже...Подробнее