Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции агрокомплекса им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрики Тимашевская». Российская сторона обратилась к Китаю с просьбой объяснить причины ограничений. Однако ответа от китайских властей пока не последовало.

В Россельхознадзоре заявили, что во всех регионах, где расположены эти компании, не было зафиксировано ни одного случая заболевания птичьим гриппом и нет возможности для распространения болезни. Китай является важной страной для российских экспортеров мяса птицы.

Между тем один из топ-менеджеров птицеводческой компании заявил, что экспорт в Китай может быть приостановлен в том случае, если в продукции выявлена недопустимая концентрация опасных веществ, таких как антибиотики, а также при нарушении правил маркировки продукции.

Причина действий Китая пока не выяснена, поэтому неизвестно, когда доступ китайского рынка для этих российских предприятий будет возобновлен.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»