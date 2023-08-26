Китай закрыл свой рынок для продукции четырех российских птицефабрик

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
С 24 августа Китай приостановил экспорт мяса птицы с Невиномысской и Благодарненской птицефабрик, а также продукции агрокомплекса им. Н.И. Ткачева и «Птицефабрики Тимашевская». Российская сторона обратилась к Китаю с просьбой объяснить причины ограничений. Однако ответа от китайских властей пока не последовало.
В Россельхознадзоре заявили, что во всех регионах, где расположены эти компании, не было зафиксировано ни одного случая заболевания птичьим гриппом и нет возможности для распространения болезни. Китай является важной страной для российских экспортеров мяса птицы.
Между тем один из топ-менеджеров птицеводческой компании заявил, что экспорт в Китай может быть приостановлен в том случае, если в продукции выявлена недопустимая концентрация опасных веществ, таких как антибиотики, а также при нарушении правил маркировки продукции.
Причина действий Китая пока не выяснена, поэтому неизвестно, когда доступ китайского рынка для этих российских предприятий будет возобновлен.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...Подробнее
В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...Подробнее
Боец ЧВК «Вагнер» с позывным Бибер, которого Евгений Пригожин оставил в Артемовске, погиб. Об этом сообщает...Подробнее
ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....Подробнее
Большинство тяжких бытовых преступлений совершается гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Да и сами любители...Подробнее
После гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина активно обсуждается вопрос о том, кому перейдет в наследство его...Подробнее