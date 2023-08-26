FT: засуха и плохая политика приведут к глобальному дефициту воды в Европе

Сегодня, 10:44

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FT: засуха и плохая политика приведут к глобальному дефициту воды в Европе
Фото из открытых источников

Нехватка воды и засуха могут привести к значительному снижению урожайности сельскохозяйственных культур в некоторых европейских странах. Ситуацию усугубляют экстремально высокие температуры, лесные пожары и неадекватная государственная политика.

Как передает британская газета «Financial Times», в период с 1976 по 2006 год количество и интенсивность засух в странах ЕС увеличились на 20% и продолжают расти. В то же время, по прогнозам экспертов, мировой спрос на пресную воду будет продолжать увеличиваться и к 2030 году превысит имеющиеся ресурсы на 56%.

Газета также прогнозирует усиление протестов в Европе в связи с нехваткой воды. По мнению издания, ситуация усугубится в результате сочетания неправильной политики в вопросе о распоряжении ресурсами, корыстных интересов и быстрого изменения климата. Последствия нехватки воды затронут не только фермеров, но и производителей энергии.

Ксавье Лефлейв, руководитель группы по водным ресурсам Генерального директората ОЭСР по окружающей среде, отметил, что идеальной защиты от дефицита воды в Европе не существует. Ранее французский президент Эммануэль Макрон выступил с инициативой сократить потребление воды на 10% во всех сферах экономики.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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