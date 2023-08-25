Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении роды после 45 лет

Сегодня, 08:39

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Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном сокращении роды после 45 лет
Фото из открытых источников

Торговля между ЕС и РФ существенно сократилась на фоне санкций, о чем сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В статье «Да, санкции против России работают» он утверждает, что из-за санкций поставки из РФ на европейский рынок упали более чем на 70% в сравнении с показателями на 2021 год. Импорт из ЕС в РФ упал на 54%.

«В сравнении с 2021 годом, 58% общего импорта ЕС из России было сокращено еще в 2022 году, что беспрецедентно. Неэнергетический импорт из РФ упал примерно на 60%, наибольшее снижение коснулось железа и стали, драгметаллов, дерева… Эта тенденция усиливается: в первом квартале 2023 года сокращение неэнергетического импорта превысило 75%, в энергетике эта цифра еще выше и составляет минус 80%», — заявил Боррель.

Он отметил, что санкционное давление на РФ усиливается и его ощущает российская экономика, хотя в Москве пытаются доказать обратное. По его словам, с течением времени влияние санкций будет только нарастать и их последствия станут для российской экономики тяжелым ударом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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