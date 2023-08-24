Экономический аналитик Андрей Карпов спрогнозировал рост цен в России на 5-7 % в ближайшие месяцы

Сегодня, 08:39

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Экономический аналитик Андрей Карпов спрогнозировал рост цен в России на 5-7 % в ближайшие месяцы
Фото из открытых источников

Инфляция в РФ в ближайшее время будет сохраняться, и цены на товары вскоре снова вырастут. Об этом заявил в интервью НСН экономический аналитик Андрей Карпов.

Он подчеркнул, что рост цен на товары всех категорий в ближайшее время ожидается на уровне 5-7%. По его словам, такого скачка цен стоит ожидать из-за ослабления рубля и ретейлеры уже знают, как действовать в таких ситуациях, поскольку они были неоднократно.

«Изменение цен зависит от целого ряда факторов — от запасов сырья, готовой продукции и так далее. Важно и количество конкурентов на рынке. Если их много — ситуация одна. Если же отрасль монополизирована — совершенно другая. К тому же, если поставщик может удерживать цены чуть дольше, чем конкуренты, у него резко увеличится объем продаж», — сказал Карпов.

Он добавил, что заморозить цены в данном случае не вариант, поскольку в итоге все равно придется заплатить разницу, которую потеряют производители и поставщики. При заморозке цены в дальнейшем подорожание может быть еще более ощутимым.

Как заявили многие производители, они вынуждены будут повысить цены на свою продукцию из-за ослабления рубля, поскольку подорожало сырье, оборудование, его обслуживание и логистика.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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