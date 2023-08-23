Эксперт Никита Мендкович: Россия и Китай дополняют друг друга

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что козырь объединения БРИКС заключается в том, что Россия и Китай, которые являются сооснователями организации, дополняют друг друга. Китай располагает большими объемами производства, однако есть проблема с селективностью использования ресурсов и с производительностью труда. Россия может предложить программное обеспечение, ракетные технологии и биотехнологии.

«Москва и Пекин дополняют друг друга: Китай — это цех, а Россия — конструкторское бюро», — сказал Мендкович.

Глава Евразийского аналитического клуба рассказал о расширении БРИКС и желании многих стран отказаться от доллара. Мендкович отмечает, что государства рассчитывают на появление новой мировой валюты.

Он также сказал, что антироссийские санкции создают предпосылки для глобального экономического передела. Многие страны хотят застраховаться, чем объясняется приток новых кандидатов в члены БРИКС. Другие государства не хотят, чтобы санкционная война перекинулась и на них.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»