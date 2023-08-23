Эксперт Тимофеев сообщил, что Запад заморозил активы России навечно

Сегодня, 14:24

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Эксперт Тимофеев сообщил, что Запад заморозил активы России навечно
Фото из открытых источников

Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев сообщил, Запад заморозил активы России навечно. Рассчитывать на то, что они могут быть возвращены когда-либо, даже при условии поражения Украины на СВО, не стоит.

По словам Тимофеева, РФ не сможет вернуть свои активы до тех пор, пока не возместит «ущерб, причиненный Украине» в ходе специальной военной операции.

Об этом ранее во время встречи в Белом доме условились советники по национальной безопасности США, Франции, ФРГ, Италии и Британии.

«Это было понятно и раньше. Тут никаких иллюзий у экспертов не было, — сказал эксперт в беседе с ИА «Регнум». — Формально они заморожены, формально они остаются российскими, но реально их возвращение под большим вопросом».

Тимофеев подчеркнул, что, таким образом, данные активы и дальше будут оставаться в финансовой системе стран Запада. К тому же, если речь идет не о денежных активах, а о других, законодательство США позволяет их продавать.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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