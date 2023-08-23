Эксперт Тимофеев сообщил, что Запад заморозил активы России навечно

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Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев сообщил, Запад заморозил активы России навечно. Рассчитывать на то, что они могут быть возвращены когда-либо, даже при условии поражения Украины на СВО, не стоит.
По словам Тимофеева, РФ не сможет вернуть свои активы до тех пор, пока не возместит «ущерб, причиненный Украине» в ходе специальной военной операции.
Об этом ранее во время встречи в Белом доме условились советники по национальной безопасности США, Франции, ФРГ, Италии и Британии.
«Это было понятно и раньше. Тут никаких иллюзий у экспертов не было, — сказал эксперт в беседе с ИА «Регнум». — Формально они заморожены, формально они остаются российскими, но реально их возвращение под большим вопросом».
Тимофеев подчеркнул, что, таким образом, данные активы и дальше будут оставаться в финансовой системе стран Запада. К тому же, если речь идет не о денежных активах, а о других, законодательство США позволяет их продавать.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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