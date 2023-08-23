Экономист Беляев допустил торможение роста цен на автомобили в РФ

Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал о том, что автомобили в РФ будут и далее дорожать.

При этом он все же надеется, что темпы роста цен замедлятся и объяснил, при каких условиях это возможно, пишет Лента.ру. Эксперт добавил, что сейчас инфляция в РФ на все товары, поэтому нет ничего удивительного в подорожании автомобилей.

Исходя из данных официальной статистики по первому полугодию 2023 года, в РФ с января по июнь включительно цены в среднем выросли на 12%, если говорить о новых автомобилях. Подержанные автомобили подорожали на 18%.

«Покупательная способность сейчас не такая высокая, что отражается в разнице темпов роста цен на новые автомобили и на машины с пробегом. Новые авто дороже, не у всех на них хватает денег, поэтому спрос не такой большой, и они подорожали на 12 процентов, а автомобили с пробегом дешевле, поэтому они и подорожали больше — на 18 процентов, что очень много», — сказал Беляев.

По его мнению, замедлится рост цен, если правительство примет антиинфляционные меры.

Также аналитики напомнил, что российскому автопрому поставили задачу создать автомобиль, который бы можно было купить за 500 тыс. рублей. Но Беляев не верит в то, что этого удастся добиться. По его словам, самая дешевая машина не может быть с ценником ниже 1 млн рублей учитывая стоимость всех ресурсов, необходимых для ее производства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»