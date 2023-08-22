В мире обнаружили аномальный всплеск крайней нищеты

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Из-за пандемии и инфляции в 2022 году в странах Азиатско-Тихоокеанского региона число людей, живущих в нищете, достигло 155,2 млн человек. Об этом сообщает Азиатский банк развития, отмечая, что за год число бедных людей в этом регионе выросло на 68 млн человек, передает ТАСС. То есть в бедности живет сейчас 3,9% населения региона, но без учета таких стран, как Австралия, Новая Зеландия и Япония.
«Азиатско-Тихоокеанский регион постепенно восстанавливается после пандемии ковида, но увеличение стоимости жизни подрывает прогресс в искоренении бедности», - объявил главный экономист банка Альберт Парк.
Отметим, с 2017 года бедными или нищими в странах АТР считаются люди, которым приходится жить менее чем на 2,15 доллара США в день. На данный момент в регионе число бедных людей достигло многолетних максимумов. При этом экономика ряда стран этого региона растет после того, как начали восстанавливаться цепочки поставок, разрушенные пандемией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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