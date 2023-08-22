Германия возвращает себе статус «больного человека Европы»

Сегодня, 13:59

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Германия возвращает себе статус «больного человека Европы»
Фото из открытых источников

Из-за ряда циклических и структурных проблем в экономике Германия возвращает себе статус «больного человека Европы», сообщает CNBC. Экономика Германии сталкивается с краткосрочными и долгосрочными трудностями. К краткосрочным проблемам можно отнести зависимость экспорта страны от китайского рынка сбыта. На снижение объемов вывоза из ФРГ продукции повлияло медленное восстановление экономики Китая.

Второй тип трудностей носит структурный характер. Речь идет о высоких ставках, корпоративных налогах, бюрократии, недостаточном объеме инвестиций в дорожную и цифровую инфраструктуру, а также о росте цен на энергоносители для предприятий и домохозяйств. Правительство страны пока не представило пакета реформ для устранения этих проблем.

Препятствием на пути экономического роста Германии является старение населения. Число немцев, которых должна поддерживать пенсионная система, продолжает увеличиваться. Сейчас Германия нуждается в повышении пенсионного возраста. Ранее в Министерстве экономики и защиты климата Германии заявили, что предпосылок для оживления экономики и ее перехода к росту в среднесрочной перспективе, пока не видно.

Так, по итогам июня в стране снизились объемы производства и розничных продаж. Высокий уровень инфляции и слабые внешнеэкономические условия все больше оказывают влияние на ситуацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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