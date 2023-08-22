РИАН: США потеряли доверие и пожинают плоды собственной экономической политики

Экономическую ситуацию в США прокомментировала на страницах РИА Новости обозреватель Надежда Сарапина.

В августе рейтинговое агентство Fitch в начале августа снизило оценку ААА до АА+, после этого Moody's и S&P Global Rating понизили оценки крупнейшим и региональным банкам.

Сарапина отмечает, что все это указывает на растущие риски дефолта, поскольку госдолг США увеличивается, и растет также ключевая ставка. В такой ситуации негативное влияние ощущает бизнес, и экономика страны в целом становится менее стабильной.

К тому же для экономики США плохо то, что предприниматели новой волны не умеют работать в условиях жесткой системы финансирования и без дешевых кредитов. И общество, и бизнес в США привыкли к тому, что экономика работает практически при нулевых ставках. Но ставки растут, а облигации, в которых держат активы, дешевеют.

В тоже время стоит предполагать, что действия нынешней администрации Белого дома будет нацелено на стабилизацию ситуации в экономике до выборов президента страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»