На Урале простились с убийцей инвалида Димы Рудакова, ушедшим на СВО РФ из колонии
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Нарастающий «спрятанный долг» угрожает экономике Китая. Скрытые долги провинций КНР могут стать потенциальным и невидимым фактором экономического кризиса, пишет издание Caixin. Из-за ухудшения ситуации в индустрии недвижимости Китая проблема приобретает более серьезные масштабы.
По данным исследования швейцарского банка UBS, более 80% финансовых институтов местных органов власти не в состоянии выплачивать проценты по своим долгам. Задолженность организаций находится за пределами их балансов и составляет несколько триллионов долларов. Как сообщает Минфин КНР, к апрелю этого года непогашенная задолженность по всей стране составила 37 триллионов юаней. Однако эта статистика не учитывает скрытые долги, которые могут добавить от 30 до 70 триллионов юаней, что вдвое увеличит общий объем долга.
Ситуация усугубляется тем, что местные органы власти вынуждены брать коммерческие кредиты для выплаты заработной платы государственным служащим, что приводит к задержке выплат. Крупнейшие банки также подтвердили, что местные органы власти все чаще задерживают выплаты по долгам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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