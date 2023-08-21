Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике

Сегодня, 10:59

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Греф предупредил об опасности игнорирования «жирных хвостов» в экономике
Глава Сбербанка Герман Греф

О том, почему опасно игнорировать «жирные хвосты» в экономике, рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на его отзыв на книгу Нассима Талеба «Статистические последствия жирных хвостов».

Греф отметил, что при распределении практически каждой экономической величины выявляется «жирный хвост». Фактически он указывает на возможность формирования крайне редких, но очень значимых отклонений. В стандартных прогнозах зачастую ими пренебрегают.

«В деловой практике такое явление известно. Например, страховой бизнес при риске разориться на одной-единственной катастрофе не продает страховку без верхнего предела возмещаемого ущерба. Это повышение вероятности катастрофы — и есть «жирный хвост», — объяснил Греф.

Также он добавил, что применение статистики в экономике имеет свои пределы, поэтому при прогнозировании всегда следует учитывать возможность отклонений и погрешностей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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