РИА Новости: Европе преподнесли газовый сюрприз

Газ в Европе уже подорожал и это может оказаться не последним сюрпризом. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Австралия по экспорту сжиженного природного газа занимает второе место в мире. После того, как стало известно о планирующихся забастовках на трех главных предприятиях по производству СПГ в Австралии, цена на газ в странах Евросоюза значительно повысилась. Если поставки из Австралии сократятся (а они могут сократиться на 50 миллиардов кубометров), усилится конкуренция за импорт между Азией и Европой. К такому сюрпризу накануне зимы Европа была явно не готова.

По словам экспертов Credit Suisse, готовящиеся забастовки спровоцировали повышение котировок на 40%, что не наблюдалось с марта 2022 года. И это при том, что газохранилища в Европе уже заполнены на 90%. Это, в свою очередь, вызовет новое повышение цен на энергоносители в Азии и Европе.

«С 430-450 долларов — до тысячи и даже выше. И заполненность подземных хранилищ не поможет: импорт подорожает, и энергетические компании поднимут тарифы, откуда бы они голубое топливо ни получали — из подземных хранилищ или с кораблей. Им главное — заработать на столь выгодной конъюнктуре», — спрогнозировал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Без поставок газа из России Европа стала жестко зависеть от СПГ. Альтернативным вариантом могла бы стать Африка, однако, по мнению аналитиков, из этого континента невозможно поставлять необходимые ЕС объемы, да и долго ждать окончания строительства трубопроводов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»