Экономист Григорьев прогнозирует: евро станет дешевле доллара

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Экономист Владимир Григорьев не исключает, что евро опустится ниже доллара. Кандидат экономических наук отмечает, что дешевые ресурсы сделали экономику Европы успешной. До введения санкций Россия регулярно поставляла нефть и газ в ЕС по доступной цене.
Европейские страны нашли другого поставщика топлива, и справились с экономическими проблемами, но это обходится им дороже. Таким образом, экономика Европы становится менее конкурентоспособной по сравнению с США.
Экономист полагает, что с такими большими затратами будет невозможно работать ближайшие пару лет. К этим проблемам добавился колоссальный рост военных расходов, которые связаны с помощью Украине. В ряде европейских государств бизнесменов обязали платить отчисления для помощи Киеву.
Эксперт прогнозирует, что экономические проблемы могут повлиять на финансирование бедных государств восточной Европы. Все это может сказаться на европейской валюте, которая станет заметно ослабевать, сказал Григорьев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее
Украинские военнослужащие на фронте используют много различных беспилотных летательных аппаратов. Но все же самыми...Подробнее
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил широко тиражируемые отечественными СМИ прогнозы о том, что...Подробнее
110-летний мужчина из Пакистана женился на 55-летней женщине. Для мужчины это уже четвертый брак, о чем сообщает «24...Подробнее