Экономист Григорьев прогнозирует: евро станет дешевле доллара

Экономист Владимир Григорьев не исключает, что евро опустится ниже доллара. Кандидат экономических наук отмечает, что дешевые ресурсы сделали экономику Европы успешной. До введения санкций Россия регулярно поставляла нефть и газ в ЕС по доступной цене.

Европейские страны нашли другого поставщика топлива, и справились с экономическими проблемами, но это обходится им дороже. Таким образом, экономика Европы становится менее конкурентоспособной по сравнению с США.

Экономист полагает, что с такими большими затратами будет невозможно работать ближайшие пару лет. К этим проблемам добавился колоссальный рост военных расходов, которые связаны с помощью Украине. В ряде европейских государств бизнесменов обязали платить отчисления для помощи Киеву.

Эксперт прогнозирует, что экономические проблемы могут повлиять на финансирование бедных государств восточной Европы. Все это может сказаться на европейской валюте, которая станет заметно ослабевать, сказал Григорьев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»