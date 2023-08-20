Перечислены самые востребованные у россиян города и страны для поездок осенью 2023

Сегодня, 08:24

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Перечислены самые востребованные у россиян города и страны для поездок осенью 2023
Фото из открытых источников

Как слетать на отдых дешево осенью рассказали эксперты сервиса Авиасейл.

Статистика по более чем 700 000 000 поисков авиабилетов показала, что 66% туристов собираются лететь в российские города. Наиболее популярным направлением остается Сочи. Чтобы слетать туда и обратно в среднем придется заплатить около 18,5 тыс. рублей.

На втором месте по популярности Питер. Билет в обе стороны в Северную столицу в среднем обойдется в 12 тыс. рублей. Москва занимает третью строчку. Средняя цена на авиабилеты туда-обратно от 11 800 рублей. В пятерку популярных направлений на осень вошли также Калининград и Минеральные воды.

Эксперты отмечают, что сейчас в РФ выгоднее всего покупать билеты за 1-2 недели до вылета. Как раз в этот период цены снижаются.

Среди заграничных направлений самым популярным остается Стамбул. В среднем стоимость билета в обе стороны в столицу Турции составляет 30,8 тыс. рублей. На втором месте Анталья (38 700 рублей туда-обратно). Третье место по количеству бронирований занимает Бангкок (57,8 тыс. рублей). Билеты в Тель-Авив обходятся россиянам в среднем в 63,1 тыс. рулей. Замыкает пятерку Пхукет со средней ценой перелета в обе стороны в 71,7 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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