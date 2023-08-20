Перечислены самые востребованные у россиян города и страны для поездок осенью 2023

Как слетать на отдых дешево осенью рассказали эксперты сервиса Авиасейл.

Статистика по более чем 700 000 000 поисков авиабилетов показала, что 66% туристов собираются лететь в российские города. Наиболее популярным направлением остается Сочи. Чтобы слетать туда и обратно в среднем придется заплатить около 18,5 тыс. рублей.

На втором месте по популярности Питер. Билет в обе стороны в Северную столицу в среднем обойдется в 12 тыс. рублей. Москва занимает третью строчку. Средняя цена на авиабилеты туда-обратно от 11 800 рублей. В пятерку популярных направлений на осень вошли также Калининград и Минеральные воды.

Эксперты отмечают, что сейчас в РФ выгоднее всего покупать билеты за 1-2 недели до вылета. Как раз в этот период цены снижаются.

Среди заграничных направлений самым популярным остается Стамбул. В среднем стоимость билета в обе стороны в столицу Турции составляет 30,8 тыс. рублей. На втором месте Анталья (38 700 рублей туда-обратно). Третье место по количеству бронирований занимает Бангкок (57,8 тыс. рублей). Билеты в Тель-Авив обходятся россиянам в среднем в 63,1 тыс. рулей. Замыкает пятерку Пхукет со средней ценой перелета в обе стороны в 71,7 тыс. рублей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»