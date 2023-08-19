Предприятия в России отмечают резкий рост цен и издержек

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В ответ на просевший курс рубля и повышение ключевой ставки произошел резкий рост цен и издержек. Банк России опубликовал результаты мониторинга предприятий за август, которые указывают на ухудшение оценок состояния деловой активности в ключевых секторах экономики. Больше всего пострадали оценки роста отпускных цен и издержек. Предположительно речь идет о начале цикла охлаждения экономики.
Согласно данным проведенного в июле мониторинга более 14 тыс. нефинансовых предприятий в ключевых видах экономической деятельности, индекс текущих оценок спроса, выпусках и цен компаний упал до нуля: с 2,1 до 0,2 пункта. Текущие оценки делового климата снизились в большинстве видов экономической деятельности, особенно — в транспортном комплексе, в оптовой торговле и в обработке, нацеленной на частное потребление.
В торговле автотранспортом, сельском хозяйстве, инвестиционной обработке и водоснабжении ожидания заметно улучшились, но в добыче и оптовой торговле они снижаются. К основным факторам, которые ограничивают выпуск, можно отнести нехватку персонала, рост издержек и увеличение сроков поставок из-за проблем с логистикой. А вот августовские оценки индекса промышленного оптимизма Института Гайдара улучшились в части текущих и ожидаемых оценок выпуска и спроса, но ухудшились в части резкого роста запасов.
Ценовые ожидания предприятий заметно выросли и превысили средние значения 2021–2022 годов. В августе по сравнению с минувшим месяцем ускорился рост отпускных цен, а в сельском хозяйстве рост цен зафиксирован впервые с августа прошлого года. Многие предприятия объясняют рост отпускных цен ослаблением курса рубля.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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