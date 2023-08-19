WSJ: длившийся 40 лет экономический рост в Китае завершен

Экономическая ситуация в Китае может перерасти в затяжную стагнацию. Многие эксперты отмечают, что застой в экономике, производстве и общественной жизни Китая можно сравнить с ситуацией, сложившейся в Японии в начале девяностых годов прошлого века. Рост одной из самых крупных мировых экономик, длившийся на протяжении 40 лет, резко замедлился из-за закредитованности и ухудшения отношений с Западом, пишет «The Wall Street Journal» (WSJ).

Как отмечают авторы публикации, экономический подъем позволял правящим кругам КНР инвестировать в строительство заводов, небоскребов и дорог. Продолжительный период экономического роста поднял Китай из бедности и превратил его в мирового гиганта, чье влияние являлось бесспорным.

Экономика Поднебесной столкнулась с неблагоприятной демографической ситуацией и «увеличивающимся разрывом» с США и другими странами Запада. Это поставило под угрозу иностранные инвестиции в страну.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Китая на уровне ниже 4%, что меньше половины его показателя за последние сорок лет. Аналитики отмечают, что эта экономическая модель себя исчерпала. У Пекина заканчиваются возможности для расширения инфраструктуры. Авторы статьи отмечают, что сейчас китайская экономика работает в долг.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»