Эксперт Суверов о мнении, что рубль может вернуться к отметке 90 за доллар: «Это больше похоже на фантазию»

Психологический эффект. Как будут спасать рубль
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Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил широко тиражируемые отечественными СМИ прогнозы о том, что рубль может укрепиться и вернуться на отметку 90 за доллар, словами:
«Это больше похоже на фантазии, чем на реальность».
Регулятор повысил ключевую ставку, однако существенного укрепления национальной валюты не произошло. Эксперт объясняет, что рубль слабеет из-за ситуации с платежным балансом. Нам приходится наблюдать рекордное падение экспорта.
«Газпром» практически перестал поставлять газ в Европу. А это премиальный рынок. Соответственно, экспортной выручки приходит меньше. Чёрная металлургия поставляет сталь в основном на внутренний рынок. То есть и в этой сфере нет никаких экспортных доходов. Другие производители вынуждены продавать свои экспортные товары с большими дисконтами. А это тоже ведёт к сокращению экспортных потоков», – объяснил инвестстратег во время эфира на телеканале «ЦарьГрад».
Плюс на курс влияют такие факторы, как отток капитала и рост рублево-денежной массы на 25%.
Решение Центробанка о повышении ключевой ставки, по мнению эксперта, может только на некоторое время погасить спекулятивную атаку на рубль. Но о реальном укреплении национальной валюты можно будет говорить только после оздоровления торгового баланса вследствие реального сокращения импорта.
«В этом случае мы получим хороший профицит по торговому счёту и возможное укрепление национальной валюты», – подытожил Суверов.
Поэтому он и считает фантазией, а не близким к реальности прогнозом, мнение о скором возвращении рубля к отметке 90. Но, как в том крылатом выражении, «никогда не говори никогда».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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