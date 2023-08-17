Союз предпринимателей спрогнозировал повышение цен на продукты до 10-20%

Сегодня, 11:19

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Союз предпринимателей спрогнозировал повышение цен на продукты до 10-20%
Фото из открытых источников

Глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский заявил о том, что россиянам следует готовиться к росту цен.

По его словам, цены на продукты поднимутся на 10-20%, пишет «URA.RU». И это зависит от многих факторов, в том числе и от падения рубля, а также из-за санкционных ограничений.

«По объективным обстоятельствам цены безусловно должны сейчас расти. Естественно, по разным категориям товаров, если иметь в виду продуктовую корзину, в ближайшее время будет двухступенчатое повышение цены, начиная от 10% и стремится к 20%», — сказал Алексей Каневский.

Вырастут цены на хлеб, мучные изделия, сахар и сладости, молочные продукты, яйца, бакалею. Подорожают даже овощи и фрукты.

По мнению Каневского, сдерживать цены постоянно власти не смогут, так как это может навредить серьезно экономике.

Эксперт заявил, что в сложившейся ситуации следует воспринимать происходящее как данность и надеяться на то, что инфляция не будет слишком высокой. Он уверен, что рано или поздно ситуация стабилизируется и рост цен замедлится.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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