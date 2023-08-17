«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей

Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов.

Эксперты говорят о том, что российский рубль будут пытаться удержать в диапазоне 90-100 рублей за доллар до конца года, передает «Коммерсантъ».

К концу недели рубль укрепился и доллар торговался на уровне 93,76 рублей за единицу. И это при том, что несколькими днями ранее доллар пробил отметку выше 100 рублей.

Стабилизировать рубль удалось, в том числе за счет продаж валюты. И власти заявляли о готовности на еще более жесткие шаги, чтобы удержать национальную валюту от обвала. Тем не менее, возможны риски нового ослабления российской валюты.

В частности, негативно влияет на рубль то, что нефть может снизиться и будет торговаться ниже 80 долларов за баррель. Кроме того, он отмечает, что если Минфин не будет укладываться в дефицит бюджета в 2–2,5% ВВП, то «бюджетные и инфляционные риски останутся негативным фактором для рубля».

Если рубль будет падать, власти могут ввести снова обязательную продажу выручки для экспортеров и ужесточить отток капитала, запретить кредитование зарубежных трейдерских подразделений, займы за рубеж и выплату дивидендов. Также может снова вырасти ключевая ставка. Только так возможно удастся удержать рубль от девальвации.

Но эксперты говорят о том, что инфляция будет усиливаться и рост цен во втором полугодии фактически неизбежен, поскольку давление на российскую экономику из-за «военной спецоперации» растет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»