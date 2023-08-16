К чему приведет отказ Украины от транзита российского газа

Киев заявил, что не будет договариваться с Москвой по поводу продления соглашения о транспортировке газа из России в Европу в следующем году. По мнению экспертов, от такого решения пострадает газотранспортная система Украины. Заявление украинского руководства, озвученное главой Минэнерго Украины Германом Галущенко, направлено на ЕС. Заявление министра можно рассматривать как попытку протестировать импортеров на способность к выживанию на фоне дефицита углеводородов.

По мнению Галущенко, будущий год станет показательным с точки зрения возможности стран ЕС обходиться без российского газа. За минувший год Россия сократила объемы поставок топлива в Европу через украинскую ГТС, поэтому решение Киева не окажется катастрофическим для всего газового импорта. За первые три месяца текущего года лишь 7,5 % европейского газового импорта пришлись на поставки «Газпрома». В прошлого году этот показатель достигал 30%.

На сегодня большая часть поставок топлива осуществляется посредством украинской распределительной станции «Суджа». Через узел ежедневно проходит около 42 млн кубометров газа, что составляет до 15 млрд за год. Предположительно, эти объемы сохранятся до конца следующего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»