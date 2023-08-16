SuperJob: мужчины интересуются курсом рубля чаще женщин

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Данные сервиса по поиску работы SuperJob говорят о том, что на протяжении последних четырех месяцев россияне стали в 1,5 раза чаще следить за новостями о курсе валют. Также стало известно, что курсом доллара и евро к рублю интересуется каждый третий из десяти опрошенных. При этом мужчин эта тема волнует больше, чем женщин.
Опрос также показывает, что к 1 сентября россияне ожидают дальнейшего ослабления национальной валюты. Граждане не исключают, что к осени доллар будет торговаться на уровне 108,19 рубля, а курс евро подойдет к отметке в 117,48 рубля. Опросом, который проводился с 7 по 17 августа, были охвачены 1600 респондентов из 370 населенных пунктов РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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