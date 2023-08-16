Психологический эффект. Как будут спасать рубль

Сегодня, 12:14

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Психологический эффект. Как будут спасать рубль
Фото из открытых источников

Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а государство будет лишь контролировать их поведение. Налоги могут поднять для корпораций в случае невозврата зарубежных доходов на родину.

Повышение ключевой ставки с 8,5% до 12% не остановило падения курса российской валюты. Энергетические компании, отчисляющие средства в государственный бюджет, не испытали никаких проблем. Снижение курса национальной валюты сопровождается ростом цен.

Продажа больших объемов валютной выручки позволит снизить давление на рубль. Эксперты пояснили, что данное неофициальное обязательство распространяется на компании всех отраслей, включая как крупные экспортеры нефти и газа, так и агрохолдинги, зерновые трейдеры и машиностроительные заводы. Продаже будут подлежать все виды валют.

Как отметил финансовый аналитик Михаил Беляев, для российских компаний практически ничего не изменится.

Такой подход позволяет избежать серьезных ограничений, которые могли бы нанести ущерб хозяйственной деятельности важных для российской экономики компаний.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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